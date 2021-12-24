Кулеба назвал первую и самую важную тему для разговора США и России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первой темой для переговоров Евросоюза, НАТО или США с Россией должна быть безопасность в Европе. Однако в этом вопросе фигурирует и Украина.

По словам Дмитрия Кулебы, переговоры США с Россией должны быть нацеленными на прекращение конфликта в Европе. В частности российской агрессии против Украины.

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Вопрос безопасности сегодня решается в Украине

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос безопасности Европы решается сейчас именно на территории нашего государства.

Кроме того, Кулеба убежден, что без Украины любые консультации на тему евроатлантической безопасности не могут проходить. Причиной этого является то, что наша страна страдает от агрессии Кремля.

Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему,

– заявил Кулеба.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину: главное

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 километров от границы с Украиной в России находятся 122 000 военных, а на расстоянии 400 километров – 143 500.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия стянула к украинским границам 52 батальонно-тактические группы. Однако весной 2021 года во время учений "Запад", таких групп было на 10 больше.

На фоне угрозы полномасштабной агрессии России, в Германии заявили о готовности прямых переговоров с Кремлем. В то же время в Великобритании предостерегли Москву от любых агрессивных действий.

По данным соцопросов, почти 50% украинцев верят в возможность полномасштабной российской агрессии.

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