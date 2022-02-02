Об этом министр иностранных дел сообщил 2 февраля во время брифинга в Киеве, информирует 24 канал.
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Дмитрий Кулеба отметил, что для помощи Украине в борьбе с российской агрессией европейские партнеры могут сделать три вещи:
- Иметь единую позицию о неприемлемости требований страны-агрессора;
- Финализировать перечень санкций, которые ждут Россию в случае нового вторжения, и обнародовать его, чтобы Кремль не считал это блефом.
- Помочь Украине в укреплении ее обороны, в частности в сфере кибербезопасности.
Каждая страна может выбрать, чем именно она может помочь: это может быть вооружение, может быть амуниция и тому подобное. Это вопрос политической воли,
– добавил глава МИД.
Предоставление Украине оружия: последние новости
- Минобороны Чехии предоставит Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, государство рассматривает возможность отправки на подмогу нашим Вооруженным силам своих военных.
- Правительство Польши выделит Киеву современные переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.
- В "Борисполь" 31 января прибыл уже 5 самолет с военной помощью от США. В то же время в Пентагоне заверили, что в ближайшее время продолжат поставки.
- В Дании также рассматривают предоставление военной техники Украине для защиты от российской агрессии.