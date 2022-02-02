Про це міністр закордонних справ повідомив 2 лютого під час брифінгу в Києві, інформує 24 канал.

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Дмитро Кулеба зазначив, що для допомоги України в боротьбі з російською агресією європейські партнери можуть зробити три речі:

Мати єдину позицію про неприйнятність вимог країни-агресора;

Фіналізувати перелік санкцій, які чекають Росію у разі нового вторгнення, і оприлюднити його, щоб Кремль не вважав це блефом.

Допомогти Україні у зміцненні її оборони, зокрема в сфері кібербезпеки.

Кожна країна може вибрати, чим саме вона може допомогти: це може бути озброєння, може бути амуніція тощо. Це питання політичної волі,

– додав глава МЗС.

Зверніть увагу! На тлі загрози вторгнення Росії на територію України США та низка країн Європи почали надавати нашій державі допомогу, зокрема різне озброєння.

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