Переговоры между Украиной и Россией: Кулеба назвал важное условие для начала

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал важное условие, по которому Украина может начать переговоры с Россией. По словам министра, это может произойти, когда наше государство будет чувствовать себя сильнее на поле боя.

Кулеба отметил, что пока этого не произойдет, наше государство не будет вести переговоры со страной-агрессором. Кроме того, украинский министр призвал партнеров помогать Украине оружием, чтобы потом не останавливать Россию в других частях света.

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Кулеба высказался о возможности переговоров с Россией

Министр отметил, что увеличение денежной помощи для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией. Ведь в случае этого американские войска вынуждены будут вмешаться в этот конфликт.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше. Если Запад не в состоянии остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света?" – подчеркнул он.

Кулеба также исключил любые переговоры с Москвой, пока Украина не будет иметь гораздо более сильную позицию на поле боя. Министр заверил, что Украина никогда не сдастся России.

Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации,

– заявил глава МИД.

В то же время министр иностранных дел признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "гораздо лучше приспособлены к этой войне". Однако он предсказал "больше поражений для России" в 2024 году.

Глава МИД прокомментировал атаки по России и "коррупцию" с оружием

Журналисты издания ABC News также напомнили, что в последние месяцы Украина запускала взрывные беспилотники по целям в России. Эту информацию Дмитрий Кулеба отказался комментировать, но намекнул, что война против Украины все же негативно влияет на россиян.

"Президент Путин должен объяснить своему народу, почему все это происходит. Я думаю, что полезно время от времени заставлять жителей России осознавать, что реальность за пределами их телевизоров другая и может быть гораздо хуже, чем их пропаганда", – подчеркнул министр.

В материале издания также отметили, что генеральный инспектор Минобороны США обнаружил, что американские военные товары на сумму около миллиарда долларов США, которые отправили в Украину, не были должным образом зарегистрированы и отслежены американскими чиновниками.

В свою очередь Кулеба отметил, что все, что американские партнеры нам дают, "используют с лучшей целью – как можно быстрее закончить войну победой Украины". Министр также призвал не верить фейкам о возможной коррупции с оружием, которые распространяют в мире.