Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на июньский саммит НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может понять, почему НАТО не нашло формата для участия украинской стороны в саммите. На фоне российской агрессии в регионе Альянс планирует провести встречу в июне.

Министр иностранных дел подчеркнул, что понимает желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство.

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Кулеба о саммите НАТО без Украины

Дмитрий Кулеба отметил, что примеры закрытых саммитов были, в частности один из них состоялся в 2017 году в Брюсселе.

Но мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий России против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса,

– возмутился глава МИД.

Он отметил, что не может понять, как можно не пригласить Украину и не найти формат участия Украины в саммите 2021 года.

Альянс не спешит с выполнением решений касательно Украины

Кулеба также добавил, что Украина благодарна партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года. "Однако с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага для выполнения этого решения не было сделано", – продолжил министр.

Он напомнил, что Украину иногда упрекают за слишком медленные реформы, но отметил, что решения Альянса уже 13 лет пылятся. "Для украинской стороны очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями", – считает Кулеба.

Министр убежден, что трудно представить лучший и более важный момент для предоставления ПДЧ, чем в 2021 году. В соответствии с этим, Украина ждет шаг альянса.

Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. На нем планируют принять решение по повестке дня НАТО-2030 для решения вызовов сегодняшнего дня и будущего, в частности таких: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератак, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность, а также укрепление Китая.