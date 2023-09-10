Кулеба откровенно рассказал о единственном поручении Зеленского, которое ему так и не удалось выполнить

За время полномасштабного вторжения Дмитрий Кулеба получил ряд поручений от Владимира Зеленского. Впрочем, министр иностранных дел рассказал, что было одно, которое он выполнить не смог.

Вспомнил о нем он во время прошедшего в Киеве форума Yalta European Strategy. Министр иностранных дел отметил, что единственным поручением Зеленского, которое он не смог выполнить, стал вопрос спецтрибунала для военных преступников России

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Не все поддерживают спецтрибунал

Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров России: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. В то же время гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку.

– заметил Кулеба.

Он добавил, что "те, кто выступают против спецтрибунала, делают четкое заявление, что считают преступления России в Украине менее важными, чем преступления, совершенные во время войны в Югославии". Министр иностранных дел отметил, что вместе с Украиной ряд государств за создание спецтрибунала. Тем временем к "гибридному трибуналу" склоняются в G7.

Недавно президент спросил меня, что было создано (для продвижения идеи спецтрибунала – 24 Канал), и я впервые в должности министра признал, что не могу предложить решение,

– отметил Кулеба.

В то же время министр иностранных дел продолжает быть благосклонным к такому типу трибунала. По его словам, необходимо менять законодательство, "если закон не отвечает целям достижения справедливости". В таком случае, добавил он, "справедливость станет возможной".

Обратим внимание, что в эти дни проходит саммит G20. Во время него президент Турции Реджеп Эрдоган призвал "смягчить подход" к зерновому соглашению.

Как Кулеба отреагировал на предложение Эрдогана

Он отметил, что Украина не должна быть заложником российского шантажа. Когда Кремль создает проблемы, а затем "приглашает всех их решать". По словам главы МИД, наше государство рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, а также узнать все детали. И только после этого принимать решение.

Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России действительно нет, и это спекуляция России,

– подчеркнул министр.

Обратим внимание на то, что Кулеба накануне заявлял о необходимость возобновить Черноморскую зерновую инициативу. Но это нужно сделать не путем исполнения прихотей России. Ведь для выхода из соглашения у оккупантов не было никаких правовых оснований.