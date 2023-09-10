Пригадав про нього він під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов у Києві. Міністр закордонних справ зауважив, що єдиним дорученням Зеленського, яке він не зміг виконати, стало питання спецтрибуналу для воєнних злочинців Росії.

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Не всі підтримують спецтрибунал

Спеціальний трибунал потрібен, щоб створити прецедент для покарання лідерів Росії: президента Путіна, прем'єр-міністра, чиє прізвище я ніяк не можу запам'ятати, та голови МЗС Лаврова. Натомість гібридний трибунал не дає відповіді на питання, як покарати цю трійку,

– зауважив Кулеба.

Він додав, що "ті, хто виступають проти спецтрибуналу, роблять чітку заяву, що вважають злочини Росії в Україні менш важливими, аніж злочини, зроблені під час війни в Югославії". Міністр закордонних справ зауважив, що разом з Україною низка держав за створення спецтрибуналу. Тим часом до "гібридного трибуналу" схиляються у G7.

Нещодавно президент запитав мене, що було створено (для просування ідеї спецтрибуналу – 24 Канал), і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр закордонних справ продовжує бути прихильним до такого типу трибуналу. За його словами, необхідно міняти законодавство, "якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості". У такому разі, додав він, "справедливість стане можливою".

Звернімо увагу на те, що у ці дні проходить саміт G20. Під час нього президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав "пом'якшити підхід" щодо зернової угоди.

Як Кулеба відреагував на пропозицію Ердогана

Він наголосив на тому, що Україна не має бути заручником російського шантажу. Коли Кремль створює проблеми, а потім "запрошує всіх їх вирішувати". За словами глави МЗС, наша держава розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, а також дізнатися про всі деталі. І лише після цього ухвалювати рішення.

Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії,

– наголосив міністр.

Звернімо увагу на те, що Кулеба напередодні заявляв про необхідність відновити Чорноморську зернову ініціативу. Але це потрібно зробити не шляхом виконання забаганок Росії. Адже для виходу з угоди в окупантів не було жодних правових підстав.