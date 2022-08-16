"Копайте траншеи": Кулеба рассказал, когда и какими были первые звоночки от США по вторжению

В Украине уже 173 день идет полномасштабная война, которую развязала кровожадная россия. И давно известно, что Запад предупреждал о вторжении задолго до 24 февраля.

Кулеба о сигналах США перед вторжением россии

Так, еще в сентябре 2021 года в США намекнули украинцам о том, что россия вторгнется, в частности, посоветовали "копать траншеи". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам главы украинского МИД, впервые узнал об угрозе прямого вторжения россии он в сентябре 2021 в Государственном департаменте США. Тогда появились первые звоночки войны.

Легендарная фраза – где-то нужно будет в каких-то мемуарах использовать. Мы были с Андреем на одной встрече в Госдепе, но не с госсекретарем: тогда его не было в этот день в Вашингтоне. И человек пришел, сел, вот как вы, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Вот так вот я впервые услышал,

– рассказал Кулеба.

При этом министр отметил, что этот человек, посоветовавший "копать траншеи", был чиновником высокого ранга, поэтому быть убежденным в том, что это самые обычные слова, – было бы странно.

Далее он заявил, что проблема ранней осени тогда была в том, что "тебе говорят "мы видим, что дело идет к войне", но после этого ставится точка, и никакой больше информации тебе не предоставляют".

Кулеба также рассказал, что после анализа всех данных в октябре понял, что война будет. Однако был уверен, что боевые действия будут происходить только на Донбассе. Впрочем, говорит, первая ракета, упавшая на Киев 24 февраля, показала, что он ошибался, и это будет совсем другая война.

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