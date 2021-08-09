Кулеба объяснил, почему не нужно зацикливаться на участии США в "Нормандии"
Источник:24 канал
Соединенные Штаты открыты для обсуждения инициатив о прекращении агрессии России против Украины. Однако участие страны в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе является лишь "одной из идей".
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов объяснил, что возможно привлечение США к "Нормандии" не является единственной идеей для прекращения войны на Востоке.
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Кулеба о возможном участии США в "Нормандии"
Министр отметил, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон будут обсуждать много вариантов, даже те, которые не объявляли публично. Однако речь идет не только о включении США к "нормандскому формату". Этой опции, отметил Кулеба, не нужно уделять слишком много внимания.
Когда речь идет о нормандском формате, то, безусловно, говорится не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России – и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции,
– пояснил министр.
По его словам, следует найти такой вариант, который даст результат – и именно на это направлен разговор. Глава МИД подытожил, что не нужно останавливаться на популярной идеи об участии США в нормандском формате, ведь это лишь одна из идей.
Привлечение США в нормандский формат: что известно
- Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель в июля 2021 года заявил, что хотел бы помощи США в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Он намекнул на нормандский формат.
- Перед этим спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд обсудили привлечение США к нормандскому формату.
- Впоследствии Ермак сообщил, что встреча "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время.
- В то же время пресс-секретарь Госдепа США Дерек Шолль высказал мнение, что участие США в нормандском формате не поможет решить проблему агрессии России.