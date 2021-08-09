Кулеба объяснил, почему не нужно зацикливаться на участии США в "Нормандии"

Соединенные Штаты открыты для обсуждения инициатив о прекращении агрессии России против Украины. Однако участие страны в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе является лишь "одной из идей".

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов объяснил, что возможно привлечение США к "Нормандии" не является единственной идеей для прекращения войны на Востоке.

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Кулеба о возможном участии США в "Нормандии"

Министр отметил, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон будут обсуждать много вариантов, даже те, которые не объявляли публично. Однако речь идет не только о включении США к "нормандскому формату". Этой опции, отметил Кулеба, не нужно уделять слишком много внимания.

Когда речь идет о нормандском формате, то, безусловно, говорится не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России – и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции,

– пояснил министр.

По его словам, следует найти такой вариант, который даст результат – и именно на это направлен ​​разговор. Глава МИД подытожил, что не нужно останавливаться на популярной идеи об участии США в нормандском формате, ведь это лишь одна из идей.

Привлечение США в нормандский формат: что известно