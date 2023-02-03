Не будет результата – увольню, – Кулеба о назначении Илащук и ее миссии в Болгарии

Послом Украины в Болгарии 23 декабря прошлого года назначили Олесю Илащук. До этого она не имела опыта работы на дипломатической службе или государственных должностях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что перед назначением на должность с Илащуком провели собеседование.

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"Не будет результата, человек будет уволен. Если результата не будет, никто не остановит меня от подписания представления об ее увольнении. Или любого другого посла", – подчеркнул Кулеба.

Ситуация в Болгарии

Кулеба сказал, что все зависит от командной работы дипломатов. По словам министра, в Болгарии сложная политическая ситуация.

Они заходят на новый вираж выборов, но будем работать командно и с Болгарией. И пока что российская дипломатия украинскую дипломатию в Болгарии не победила. И не победит, – подчеркнул Кулеба.

Что известно об Олесе Илащуке

В обществе назначения Илащук вызвало неоднозначную реакцию. Ранее госпожа посол позиционировала себя на страницах в соцсетях как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. Также она отмечала, что является клинической психологией, системно-семейной терапевтом, гештальт-терапевтом, сексологиней-консультантом.

Однако в МИД отметили, что у Илащук есть квалификации, чтобы быть дипломаткой в Болгарии. По информации ведомства, она имеет специальность "Страноведение" кафедры международных отношений. Кроме того, заверили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

Комментарий дипломатки

Илащук заверила, что она имеет опыт взаимодействия с чиновниками других стран на протяжении многих лет. Она также изучала традиции и обычаи Болгарии и других стран.