Венгрия в дальнейшем блокирует заседание Комиссии Украина – НАТО из-за украинского закона Об образовании. При этом сотрудничество между странами продолжается, но Украина не идет сейчас ни на какие уступки венграм.

Кулеба о блокировании заседания комиссии Украина – НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Венгрия в дальнейшем блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО. Однако, по словам министра, утверждать, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО было бы большим преувеличением. Свое мнение Кулеба высказал в интервью "Голосу Америки".

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"Свидетельством этого является, например, тот факт, что недавно Венгрия присоединилась к консенсусу относительно предоставления Украине статуса участника программы расширенных возможностей НАТО", – сказал глава МИД Украины.

От отметил, что сотрудничество Украины и Венгрии существует, однако комиссия Украина – НАТО на высшем уровне действительно заблокирована из-за позиции Венгрии.

Об уступках

Кулеба заявил, что в переговорах с его венгерским коллегой Петером Сийярто никто не делал уступок друг другу.

Мы пока не сделали в переговорах с Петером Сийярто уступок. Но на чем мы сфокусированы на восстановлении доверия наших стран друг к другу, и – наработке позитивной повестке дня,

– сказал министр.

По его словам, комплексно проблемы в отношениях между государствами могут быть устранены только после проведения встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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"Мы работаем, чтобы такая встреча состоялась и была результативной. Но пока что ни о каких уступках ни с одной стороны, ни с другой не идет. Мы лишь ищем взаимоприемлемые решения", – подчеркнул Кулеба.

Добавим, встреча Зеленского и Орбана может состояться в конце июля.

Что известно об украинском законе Об образовании и что не устраивает Венгрию

В январе 2020 года Верховная Рада приняла закон "О среднем образовании", а 13 марта документ подписал президент. До окончательного принятия закон претерпел больше всего правок в части о языке, потому пришлось учитывать рекомендации Венецианской комиссии.

Что предусматривает закон:

обучение на родном языке в школах будут проводить только для коренных народов Украины, которые не проживают в собственной языковой среде и не имеют собственного государства (прежде всего, это крымские татары).

Другие меньшинства, которые являются носителями языков Евросоюза (румынского, венгерского, польского и др) до 5 класса могут учиться на родном языке, а после – от 20% до 60% предметов будут преподавать на украинском.

Те же меньшинства, которые живут в своей языковой среде (например, россияне) с 5 класса будут учиться на украинском уже от 80% предметов.

Венгрия считает, что украинские законы об образовании и языке "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине – в частности, на Закарпатье. Именно поэтому Венгрия блокирует заседание Комиссии Украина-НАТО.