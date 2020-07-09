Угорщина надалі блокує засідання комісії Україна – НАТО через український закон про освіту. При цьому співпраця між країнами триває, але Україна не йде наразі на жодні поступки угорцям.

Кулеба про блокування засідання комісії Україна – НАТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що Угорщина надалі блокує засідання комісії Україна – НАТО. Проте, за словами міністра, стверджувати, що Угорщина блокує співробітництво України з НАТО було б великим перебільшенням. Свою думку Кулеба висловив в інтерв’ю "Голосу Америки".

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"Свідченням цього є, наприклад, той факт, що нещодавно Угорщина приєдналася до консенсусу щодо надання Україні статусу учасника програми розширених можливостей НАТО", – сказав глава МЗС України.

Від зауважив, що співпраця України та Угорщини існує, проте комісія Україна – НАТО на найвищому рівні справді заблокована через позицію Угорщини.

Про поступки

Кулеба заявив, що в переговорах з його угорським колегою Петером Сійярто ніхто не робив поступок один одному.

Ми поки що не зробили в перемовинах з Петером Сійярто поступок. Але на чому ми сфокусовані – це на відновленні довіри наших країн одна до одної, і – напрацюванні позитивного порядку денного,

– сказав міністр.

За його словами, комплексно проблеми у відносинах між державами можуть бути усунені лише після проведення зустрічі Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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"Ми працюємо, щоб така зустріч відбулася і була результативна. Але поки що ні про які поступки ні з однієї сторони, ні з іншої не йдеться. Ми лише шукаємо взаємоприйнятні рішення", – наголосив Кулеба.

Додамо, зустріч Зеленського та Орбана може відбутися наприкінці липня.

Що відомо про український закон про освіту і що не влаштовує Угорщину

У січні 2020 року Верховна Рада схвалила закон "Про повну загальну середню освіту", а 13 березня документ підписав президент. До остаточного схвалення закон зазнав найбільше правок у частині про мову, бо довелося враховувати рекомендації Венеціанської комісії.

Що передбачає закон:

навчання рідною мовою у школах проводитимуть лише для корінних народів України, які не проживають у власному мовному середовищі та не мають власної держави (насамперед, це кримські татари).

Інші меншини, які є носіями мов Євросоюзу (румунської, угорської, польської тощо) до 5 класу можуть навчатися рідною мовою, а після – від 20% до 60% предметів викладатимуть українською.

Ті ж меншини, які мешкають у своєму мовному середовищі (наприклад, росіяни) з 5 класу матимуть викладання українською вже від 80% предметів.

Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні – зокрема, на Закарпатті. Саме тому Угорщина блокує засідання комісії Україна – НАТО.