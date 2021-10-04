Кулеба объяснил, исключат ли Украину из списка стран "зеленой зоны"
Источник:Интерфакс-Украина
В Украине неуклонно растет количество новых случаев COVID-19. И, хотя наша страна еще находится в списке стран "зеленой зоны", в случае ухудшения эпидемиологической опасности это может измениться.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью объяснил, что Украину исключат из списка стран "зеленой зоны" при условии существенного увеличения цифр заболеваемости.
Важно Без ограничений: Украина и Мальта договорились о регулярном авиасообщении
В то же время Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы "удержать Украину в списке".
Но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать. В то же время мы очень много достигли в вопросе признания наших сертификатов о вакцинации. Поэтому я призываю всех вакцинироваться,
– подчеркнул он.
Кулеба подчеркнул, что вакцина – это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Министр иностранных дел добавил, что сейчас правила такие: хочешь путешествовать – вакцинируйся.Обратите внимание! Недавно Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из "зеленого списка" стран, граждане которых могут свободно путешествовать по ЕС.
Стоит заметить, что 15 июля Совет ЕС внес Украину в перечень стран, гражданам которых рекомендовано постепенно открыть въезд в страны ЕС. Решение имеет рекомендательный характер и каждая страна ЕС может прислушиваться к рекомендациям, а может и оставить действующие ограничения.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- 23 сентября все области Украины перешли в желтую зону карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Зато по состоянию на 4 октября уже 7 областей соответствуют показателям оранжевой зоны. У них превышены показатели госпитализации.
- В течение суток в Украине коронавирусом заболели 4 821 человек. В больницы госпитализировали 2 092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1 116 человек.