Кулеба объяснил, исключат ли Украину из списка стран "зеленой зоны"

В Украине неуклонно растет количество новых случаев COVID-19. И, хотя наша страна еще находится в списке стран "зеленой зоны", в случае ухудшения эпидемиологической опасности это может измениться.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью объяснил, что Украину исключат из списка стран "зеленой зоны" при условии существенного увеличения цифр заболеваемости.

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В то же время Кулеба подчеркнул, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы "удержать Украину в списке".

Но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать. В то же время мы очень много достигли в вопросе признания наших сертификатов о вакцинации. Поэтому я призываю всех вакцинироваться,

– подчеркнул он.

Кулеба подчеркнул, что вакцина – это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Министр иностранных дел добавил, что сейчас правила такие: хочешь путешествовать – вакцинируйся.

Недавно Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из "зеленого списка" стран, граждане которых могут свободно путешествовать по ЕС.

Стоит заметить, что 15 июля Совет ЕС внес Украину в перечень стран, гражданам которых рекомендовано постепенно открыть въезд в страны ЕС. Решение имеет рекомендательный характер и каждая страна ЕС может прислушиваться к рекомендациям, а может и оставить действующие ограничения.

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