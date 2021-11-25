Кулеба объяснил, почему ЕС снимает санкции с чиновников окружения Януковича

Европейский Союз приостанавливает действие санкций в отношении чиновников времен Януковича. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что это касается тех, в отношении которых нет судебных решений.

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, в санкционном списке осталось 7 человек. Кулеба же уверяет, что "сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее".

К теме ЕС хочет снять санкции с Александра Клименко, – СМИ

Здесь дело даже не в моих руках, потому что это прежде всего задача для правоохранительных органов и украинских судов,

– сказал он.

Среди 7 человек в списке санкций ЕС есть президент-беглец Виктор Янукович. ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Санкции Украины против Януковича

Украина координирует свои усилия с ЕС по применению санкций против Виктора Януковича и его окружения. Именно ограничения тесно связаны с арестом активов чиновников, их конфискацией и возвращением в Украину.

За 2021 год удалось изменить подозрение 1 лицу, удовлетворить 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, направить 9 запросов в рамках международного сотрудничества, наложить арест на 4 банковских счета, удовлетворить 5 ходатайств о разрешении на специальное досудебное расследование.

Расследование против Януковича в Украине