Кулеба объяснил, почему ЕС снимает санкции с чиновников окружения Януковича
Источник:24 канал
Европейский Союз приостанавливает действие санкций в отношении чиновников времен Януковича. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что это касается тех, в отношении которых нет судебных решений.
По словам журналиста Рикарда Йозвяка, в санкционном списке осталось 7 человек. Кулеба же уверяет, что "сейчас колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее".
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Здесь дело даже не в моих руках, потому что это прежде всего задача для правоохранительных органов и украинских судов,
– сказал он.
Среди 7 человек в списке санкций ЕС есть президент-беглец Виктор Янукович. ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Санкции Украины против Януковича
Украина координирует свои усилия с ЕС по применению санкций против Виктора Януковича и его окружения. Именно ограничения тесно связаны с арестом активов чиновников, их конфискацией и возвращением в Украину.
За 2021 год удалось изменить подозрение 1 лицу, удовлетворить 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, направить 9 запросов в рамках международного сотрудничества, наложить арест на 4 банковских счета, удовлетворить 5 ходатайств о разрешении на специальное досудебное расследование.
Расследование против Януковича в Украине
- Виктор Янукович, как тогдашний президент, привлек в преступную организацию для кровавого подавления Майдана 9 чиновников, чтобы сохранить власть. Всего было 10 членов группировки во главе с Януковичем.
- Офис генпрокурора завершил расследование материнского дела Майдана с преступной группой экс-президента Януковича. Фигуранты дела – организаторы трагических событий Революции Достоинства: силового разгона, штурма и, наконец, расстрелов 18 – 20 февраля 2014 года. В целом по делу астрономическое количество эпизодов – 1 019.
- В то же время президент-беглец Виктор Янукович написал обращение. Он цинично приурочил его к восьмой годовщине Революции Достоинства.