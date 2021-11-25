За словами журналіста Рікарда Йозвяка, у санкційному списку залишилося 7 людей. Кулеба ж запевняє, що "зараз коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше".

До теми ЄС хоче зняти санкції з Олександра Клименка, – ЗМІ

Тут справа навіть не в моїх руках, тому що це насамперед завдання для правоохоронних органів та українських судів,

– сказав він.

Серед 7 осіб у списку санкції ЄС є президент-втікач Віктор Янукович. Натомість ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Санкції України проти Януковича

Україна координує свої зусилля з ЄС щодо застосування санкцій проти Віктора Януковича та його оточення. Саме обмеження тісно пов'язані з арештом активів високопосадовців, їхньою конфіскацією та поверненням до України.

За 2021 рік вдалось змінити підозру 1 особі, задовільнити 3 клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу тримання під вартою заочно, скерувати 9 запитів у межах міжнародного співробітництва, накласти арешт на 4 банківських рахунки, задовільнити 5 клопотань про дозвіл на спеціальне досудове розслідування.

Розслідування проти Януковича в Україні