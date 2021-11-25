За словами журналіста Рікарда Йозвяка, у санкційному списку залишилося 7 людей. Кулеба ж запевняє, що "зараз коліщатка державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше".
До теми ЄС хоче зняти санкції з Олександра Клименка, – ЗМІ
Тут справа навіть не в моїх руках, тому що це насамперед завдання для правоохоронних органів та українських судів,
– сказав він.
Серед 7 осіб у списку санкції ЄС є президент-втікач Віктор Янукович. Натомість ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Санкції України проти Януковича
Україна координує свої зусилля з ЄС щодо застосування санкцій проти Віктора Януковича та його оточення. Саме обмеження тісно пов'язані з арештом активів високопосадовців, їхньою конфіскацією та поверненням до України.
За 2021 рік вдалось змінити підозру 1 особі, задовільнити 3 клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу тримання під вартою заочно, скерувати 9 запитів у межах міжнародного співробітництва, накласти арешт на 4 банківських рахунки, задовільнити 5 клопотань про дозвіл на спеціальне досудове розслідування.
Розслідування проти Януковича в Україні
- Віктор Янукович як тодішній президент залучив у злочинну організацію для кривавого придушення Майдану 9 чиновників, щоб зберегти владу. Всього було 10 членів угрупування на чолі із Януковичем.
- Офіс генпрокурора завершив розслідування материнської справи Майдану зі злочинною групою експрезидента Януковича. Фігуранти справи – верхівки організаторів найтрагічніших подій Революції Гідності: силового розгону, штурму і, зрештою, розстрілів 18 – 20 лютого 2014 року. Загалом у справі астрономічна кількість епізодів – 1019.
- Водночас президент-втікач Віктор Янукович написав звернення. Він цинічно приурочив його до восьмої річниці Революції Гідності.