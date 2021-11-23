Санкції проти колишніх високопосадовців обговорили на нараді в Офісі генпрокурора.

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Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що координація дій з Євросоюзом відбулась пів року тому і з того часу відбувся значний прогрес.

Впродовж 2021 року:

змінено підозру 1 особі,

задоволено 3 клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно,

скеровано 9 запитів у межах міжнародного співробітництва,

накладено арешт на 4 банківських рахунки,

задоволено 5 клопотань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування,

ще одне таке клопотання перебуває на розгляді

Санкції пов'язані з поверненням активів в Україну

За словами генпрокурорки, збереження санкцій пов'язане з арештом активів ексвисокопосадовців. Після їхньої конфіскації може мовитись про повернення коштів в Україну.

Зверніть увагу! В Україні наразі наклали арешт на значну кількість активів експосадовців, навіть щодо тих – проти яких скасовані санкції ЄС.

У рамках кримінальних проваджень арештували 119 мільйонів доларів США, понад 74 мільйони швейцарських франків, понад 172 мільйони гривень. Також мовиться про арешт на корпоративні права на 776 мільйонів гривень, 36 об’єктів нерухомості, історико-культурні цінності та інші.

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