Кулеба объяснил, как российская пропаганда перекрутила заявление Зеленского о ядерном оружии

После выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, пропагандисты Кремля начали рассказывать, что наша страна хочет восстановить ядерный статус. Однако это было очередное перекручивание слов.

Что на самом деле имел в виду президент во время речи в Мюнхене, рассказал через полгода, 23 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Кто заставил отдать ядерное оружие Украины

Прежде всего во время "нашумевшего" выступления в феврале президент раскритиковал Будапештский меморандум. Тогда, в 1994 году, Украина присоединилась к соглашению о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

По словам главы МИД, это был "мертворожденный ребенок" дипломатии. Ведь договор с самого начала не работал. Но Кулеба акцентировал, что не винит своих предшественников.

Ситуация тогда была такова, что тандем США и россии, президента Клинтона и президента ельцина, по сути, объединился – чтобы забрать у Украины ядерное оружие. Противостоять этому тандему было очень сложно. Сейчас бы мы не отдали ядерное оружие. Но мы за 30 лет чему-то научились. Другая школа,

– сказал министр.

Однако еще в 2014 году стало известно, что "Будапешт" не работает. По мнению главы МИД, важно сказать и что дальше нужно делать после этого. Прежде всего – идти на конференцию соглашения о нераспространении ядерного оружия и поднимать этот вопрос.

"Мы здесь всем рассказываем, что отказываться от ядерного оружия хорошо, а ничего хорошего в этом нет. Именно об этом шла речь. российская пропаганда выступление президента извратила", – подытожил Кулеба.

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