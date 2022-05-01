Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго против России и эвакуацию из Мариуполя

Дмитрий Кулеба 1 мая побеседовал с Жозепом Боррелем. Политики обсудили важнейшие вопросы по Украине.

Детали разговора политиков

Министр иностранных дел Украины рассказал о деталях разговора с главой европейской дипломатии в твиттере. Разговор касался Украины и наказания России за развязанную войну.

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Я разговаривал с Жозепом Боррелем о следующем раунде санкций ЕС против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Я также подчеркнул, что в предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС не может быть альтернативы. Отдельное внимание было уделено дальнейшей безопасной эвакуации из блокадного Мариуполя,

– рассказал Кулеба.

Что известно об эвакуации из Мариуполя

1 мая президент Владимир Зеленский сообщил радостную новость . Впервые за время войны удалось эвакуировать гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В безопасное место выехали 100 человек: дети, женщины и пожилые люди. Все они направляются в Запорожье.

В дальнейшем украинские власти будут работать над тем, чтобы вывезти из "Азовстали" всех людей. Заметим, что российские военные открыли огонь по заводу сразу, как оттуда вышел последний гражданский. Ведь до того, по словам нардепа Давида Арахамии, два дня действовал режим тишины.

Важно, что из-за эвакуации из "Азовстали" перенесли вывоз мариупольцев из других районов города. Эвакуацию продолжат в 8 часов утра 2 мая.

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Боррель посетил Бучу

После того как Вооруженные Силы Украины освободили Киевщину от российских оккупантов, Боррель приехал в Украину. Вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими политиками он собственными глазами увидел разрушения, которые россияне совершили в Буче. Это произошло еще 8 апреля.

Отметим, что сопровождавший иностранных политиков премьер-министр Денис Шмыгаль. Затем Боррель вернулся в Киев и дал совместную пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

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