Кулеба обсудил с Боррелем подготовку жестких санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Одной из главных тем было противодействие агрессии России.

Кулеба и Боррель беседовали накануне заседания Совета Евросоюза, которое должно состояться 24 января. Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России.

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На чем подчеркнул Кулеба

Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России. Говорится, в частности, о подготовке жестоких санкций Европейского союза против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации.

Каждая страна ЕС должна понять, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел также отметил, что единственная правильная стратегия заключается в том, чтобы проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной.

Боррель зато рассказал украинскому коллеге об итогах неформальной встречи министров иностранных дел ЕС. Он заверил, что Брюссель четко понимает: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию.

Нет оснований для паники, – МИД

Кулеба заверил Борреля, что ситуация – под контролем, несмотря на повышенный уровень угрозы. По словам чиновника, оснований для паники или расшатывания ситуации внутри страны нет. Он добавил, что ничего не угрожает и финансовой стабильности Украины. Ведь 2021 год удалось завершить с рекордными экономическими показателями.

ЕС будет поддерживать Украину

Речь идет о самом высоком уровне долларового ВВП со времен восстановления независимости и 10-летнем рекорде объемов экспорта.

Глава европейской дипломатии согласился, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Для этого Москва негативно влияет на экономические и финансовые процессы. Баррель подчеркнул, что в ЕС и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в этих сферах. Также стороны обсудили глобальную кибератаку на государственные украинские сайты.

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