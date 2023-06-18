Песков заявил, что "демилитаризация" Украины "выполнена": Кулеба анонсировал, что будет дальше

В Кремле выдали достаточно абсурдное заявление - якобы цель "демилитаризации" Украины "уже достигнута". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предусмотрел следующие не менее странные заявления Москвы, которыми будут объяснять поражение оккупантов в войне и выдавать его за победу.

Глава министерства иностранных дел предположил, что свое поражение в войне россияне все равно будут преподносить как победу. К примеру, заявят, что Украина, как член Евросоюза и НАТО, точно "не нападет на Россию".

Напомним Песков комично заявил, что задача по "демилитаризации" Украины выполнена: при чем здесь оружие Запада

Как россияне будут объяснять поражение

Накануне рупор Кремля Дмитрий Песков выдал, что цель относительно "демилитаризации" Украины "достигнута", поскольку наше государство сейчас все больше пользуется западным вооружением. То есть достижением цели в Москве считают то, что наши воины использовали оружие советского образца для уничтожения оккупантов и наше государство переходит на вооружение стандартов НАТО, которое мы получаем от партнеров.

На фоне этого сюрреалистического заявления Дмитрий Кулеба отметил, что дальше россияне смогут объяснить и то, что Крым вернется в состав Украины, и "денацификацию", и свои колоссальные потери.

В следующих сериях: Фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда,

– иронизирует глава МИД.

На фоне этого Кулеба подчеркнул, что Украина абсолютно права, когда говорит партнерам о том, что в Кремле найдут, как объяснить свое поражение. Поэтому наши союзники должны перестать бояться глобальных перемен и осознать, что жизнь без современной России абсолютно возможна.

Кроме того, глава МИД заверил, что наше государство работает над получением нового оружия и поддержкой формулы мира, и все это будет.

Напомним, что кроме "выполненной цели" Песков также заявил и о том, что через предоставление оружия "Запад вступает в войну и становится его стороной" и поэтому "Россия будет вынуждена принимать серьезные меры". И это несмотря на то, что Кремль уже неоднократно заявлял, что "воюет с НАТО", а теперь, оказывается, страны Альянса "втягиваются в войну".