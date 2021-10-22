Кулеба убежден, что Украина попадет в следующую волну расширения ЕС
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба 22 октября провел встречу с молдавским коллегой Нику Попеску. Министры иностранных дел обсудили перспективные направления сотрудничества.
Детали встречи министров
Кулеба отметил, что Украину и Молдову объединяет общая реальность и амбиции. Об этом он сказал во время рабочего визита Попеску в Киев.
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Украинский министр привел примеры успешного сотрудничества государств за этот год, в частности взаимное признание COVID сертификатов, обновление соглашения о свободной торговле и создание Ассоциированного Трио совместно с Грузией.
Кулеба и Попеску обсудили первое заседание Совета президентов Украины и Молдовы, которое состоится в ближайшее время. Они определили перспективные направления сотрудничества:
- укрепление энергетической безопасности,
- развитие торговли,
- реализация инфраструктурных проектов,
- продвижение интеграции в ЕС в рамках Ассоциированного Трио.
Мы договорились проработать вопрос осуществления взаимных поездок наших граждан с использованием внутренних биометрических ID-карт. Это позволит еще больше упростить контакты между людьми, активизировать сферу туризма, культурные и образовательные обмены,
– отметил Кулеба.
Главы МИД также договорились синхронизировать действия для членства в ЕС. "Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", – отметил украинский министр.
Политики решили провести вскоре политические консультации МИД для обсуждения шагов по укреплению безопасности Украины и Молдовы и противодействия общим вызовам.
Кстати, Кулеба принял приглашение коллеги осуществить визит в Молдову в приемлемое для сторон время.