Германия, мы ждем, – власть в очередной раз обратилась в Берлину по поводу "Леопардов"

Украине необходимо оружие для спасения людей от геноцида. В частности, немецкие "Леопарды" и "Мардеры". Однако Берлин пока занимает другую позицию.

От Германии исходят нелестные сигналы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Рациональных объяснений нет

Дипломат убежден, что в Берлине не предоставили ни одного рационального аргумента, почему нельзя поставить это оружие.

Одни отвлеченные страхи и отговорки. Что боится Берлин, чего не боится Киев?

– подчеркнул Кулеба.

"Германия, мы ждем"

Советник главы ОП Михаил Подоляк добавил, что следует называть вещи своими именами. Система круговых поставок не работает. Он отметил, что союзники полгода спорят, кто продаст Украине танки. Однако политического решения до сих пор нет, поэтому танков – тоже.

"Россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова", – сказал Подоляк.

Что этому предшествовало

Еще в июле комитет Бундестага по обороне предложил правительству Германии передать ВСУ танки "Леопард".

Однако 12 сентября канцлер Германии Олаф Шольц ответил на предложение, сказав, что "Германия не может действовать в одиночку".

Немецкие политики сразу призвали Шольца снять запрет на поставку ВСУ "Леопардов" и "Мардеров".

Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что правительство не планирует увеличение объемов поставок тяжелого вооружения в Украину. Объяснила это тем, что запасы армии Германии истощены, и ей нужно гарантировать собственную безопасность.

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