Кулеба поговорил с Бербок о давлении на Россию и военных преступлениях оккупантов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что разговаривал с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Говорили о путях защиты мирного населения Украины от российских военных преступлений и обеспечении гуманитарных коридоров", – написал Кулеба.

По его словам, давление на Россию должно усиливаться, обороноспособность Украины укрепляется. Членство Украины в ЕС укрепит Евросоюз и подбодрит героический украинский народ.

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Напомним, ранее МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что война России – это захватническая война, основанная на печально известной лжи. По ее словам, Владимир Путин навязывает миру свою реальность. Однако каждый должен выбрать, на чью сторону стать.

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