"Розмовляли про шляхи захисту мирного населення України від російських військових злочинів та забезпечення гуманітарних коридорів", – написав Кулеба.

За його словами, тиск на Росію має посилюватися, обороноздатність України зміцнюється. Членство України в ЄС зміцнить Євросоюз та підбадьорить героїчний український народ.

До теми Війна Росії – це загарбницька війна, – Бербок звинуватила Лаврова в брехні

Нагадаємо, раніше МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що війна Росії – це загарбницька війна, яка заснована на сумнозвісній брехні. За її словами, Володимир Путін нав'язує світові свою реальність. Однак кожен повинен обрати, на чию сторону стати.

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