Будет очень полезный день, – Кулеба показал борт, которым в Украину отправят танки Challenger
8 февраля 2023, 14:52Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что воспользовался услугами авиакомпании Royal Air Force, добавив, что вскоре по этому или подобному борту в Украину полетят танки Challenger.
Авиакомпания Royal Air Force, как ожидается, будет транспортировать в Украину танки Challenger и другие товары военного назначения.
Читайте также Мы ждем визита главы МИД Израиля и будет откровенный разговор, – Кулеба
Кулеба анонсировал "очень полезный день для Украины" в Лондоне
Имел в честь воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре по этому или подобному борту в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны будет очень полезный день. Очень,
– написал Кулеба.
Как выглядит борт / Фото из фейсбука Дмитрия Кулебы
Что известно о танках
- Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускаемый британской компанией "Виккерс Дефенс Системс".
- Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 – преемницей орудий, стоящих на танках "Чифтен" и "Челленджер". Эта пушка, отлитая методом электрошлаковой переплавки, является единственной нарезной пушкой этого калибра, используемой НАТО.
- Цифровая система управления огнем, разработанная фирмой Дженерал Дайнемикс, содержит 32-битный процессор и шину данных Mil Std 1553, впервые установленную на английской бронированной машине.
- "Челленджер 2" также является одним из самых труднобронированных среди западных танков.
Визит Зеленского в Британию
- Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Его встретил премьер-министр страны Риши Сунак.
- Зеленский подчеркнул, что Великобритания – одна из первых пришла Украине на помощь. Теперь украинский лидер лично поблагодарит британского народа за поддержку.
- Великобритания 8 февраля объявила о новых санкциях против России. В списке – физические и юридические лица страны-террористки.