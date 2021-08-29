Кулеба пообещал "испортить жизнь" колаборантке Поклонской
Источник:24 канал
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина при определенных обстоятельствах может "испортить жизнь" Натальи Поклонской – украинской колаборантке и бывшей "прокурорке Крыма". Недавно в России заговорили о ее возможном назначении послом в Кабо-Верде.
В эфире одного из телеканалов Дмитрий Кулеба рассказал, что слышал предположения о ее возможном назначении. По его словам, следует проверить, является ли она еще гражданкой Украины.
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Если остается, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно,
– подчеркнул глава МИД.
Поклонская – красивая иллюстрация судьбы предателя
Глава украинской дипломатии заявил, что считает пример Натальи Поклонская "очень красивой иллюстрацией судьбы предателя".
"Если вы измените своему государству, то государство, ради которой вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде. При всем уважении к Кабо-Верде", – рассказал Дмитрий Кулеба.
Что известно о Кабо-Верде?
Это крошечное островное государство к западу от Африки. Оно расположено в Атлантическом океане в более 600 километров от африканского побережья.
Населения Кабо-Верде составляет лишь немногим более полумиллиона человек. При этом государство остается одной из наименее развитых в мире.
В 2020 году ВВП Кабо-Верде составил всего 4,2 миллиарда долларов, что разместило государство на 164 позиции в мире по этому показателю. При этом в 2018 году ВВП на душу населения составлял чуть более 7 тысяч долларов (123 место в мире).
Кто такая Наталья Поклонская:
- Наталья Поклонская – это украинская колаборантка с Россией. До 2014 года она работала прокурором Генпрокуратуры Украины, а тогда, во время оккупации Крыма, перешла на сторону России.
- Сначала она была "прокуроркой Крыма", а затем по списку путинской "Единой России" Поклонскую избрали в российскую Госдуму.
- Теперь же появилась информация о ее возможном назначении послом в Кабо-Верде. Об этом писали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.
- В это время в Украине Наталью Поклонская планируют заочно судить. Через признание "экстремистской организацией" Меджлиса крымских татар ее планируют привлечь к ответственности за нарушение обычаев войны.