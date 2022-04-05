Кулеба пообщался с генсеком ООН о резне в Буче

Зверства российских оккупантов на Киевщине всколыхнули весь мир. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался о Бучанской резне с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Захватчики совершили настоящий геноцид мирного населения в Киевской области. После того, как враги увели свои войска, весь мир увидел фото тел замученных ими людей.

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Кулеба пообщался с генсеком ООН

Глава МИД Украины пообщался с генсеком ООН по поводу текущей ситуации безопасности и резни в Буче.

Я подчеркнул, что Украина будет использовать все существующие механизмы ООН для сбора доказательств и привлечения к ответственности российских военных преступников,

– отметил Кулеба.

Министр отметил, что для России нет места в Совете ООН по правам человека.