Загарбники вчинили справжній геноцид мирного населення на Київщині. Після того, як вороги відвели свої війська, увесь світ побачив фото тіл закатованих ними людей.
До теми Необхідне незалежне розслідування, – генсек ООН про вбитих у Бучі
Кулеба поспілкувався з генсеком ООН
Очільник МЗС України поспілкувався з генсеком ООН щодо поточної безпекової ситуації та різанини у Бучі.
Я наголосив, що Україна використовуватиме всі наявні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців,
– зауважив Кулеба.
Міністр зазначив, що для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини.
Варто подивитися – "Ми просто молились, це справжнє пекло": моторошні спогади жителя Бучі, якому вдалось врятуватись