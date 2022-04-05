Загарбники вчинили справжній геноцид мирного населення на Київщині. Після того, як вороги відвели свої війська, увесь світ побачив фото тіл закатованих ними людей.

До теми Необхідне незалежне розслідування, ​– генсек ООН про вбитих у Бучі

Кулеба поспілкувався з генсеком ООН

Очільник МЗС України поспілкувався з генсеком ООН щодо поточної безпекової ситуації та різанини у Бучі.

Я наголосив, що Україна використовуватиме всі наявні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців,

– зауважив Кулеба.

Міністр зазначив, що для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини.