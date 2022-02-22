В США глава Министерства иностранных дел Украины проведет ряд встреч, сообщает 24 канал. Дипломат будет говорить с американскими чиновниками об угрозах со стороны России.
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Кулеба встретился с главой Пентагона
Дмитрий Кулеба 22 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Их переговоры уже начались.
Встреча Кулебы и Остина: смотрите видео
Кроме того, украинский министр встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого Кулеба поедет в Нью-Йорк, где выступит на Генассамблее ООН, "чтобы рассказать о позиции Украины и мобилизовать мир на фоне угроз со стороны России".
Последние заявления Дмитрия Кулебы на фоне агрессии России
- Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина будет мобилизовывать мир для того, чтобы получить все, что необходимо для укрепления обороноспособности государства. С просьбой о помощи он будет обращаться и к США.
- Министр подчеркнул, что переговоры с партнерами продолжаются постоянно. Украина настаивает на применении против России болезненных санкций. Мировые столицы "не спят, они согласовывают параметры и последовательность применения ограничений".
- Накануне Кулеба также сообщил, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН. Это следует сделать из-за преступных действий России.