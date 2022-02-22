У США очільник Міністерства закордонних справ України проведе низку зустрічей, повідомляє 24 канал. Дипломат говоритиме з американських посадовцями про загрози зі сторони Росії.

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Кулеба зустрівся з очільником Пентагону

Дмитро Кулеба 22 лютого прибув у Вашингтон на зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Їхні перемовини вже розпочалися.

Зустріч Кулеби та Остіна: дивіться відео

Крім того, український міністр зустрінеться з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Після цього Кулеба поїде у Нью-Йорк, де виступить на Генасамблеї ООН, "аби розповісти про позицію України та мобілізувати світ на тлі загроз зі сторони Росії".

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