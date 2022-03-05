Кулеба призвал Евросоюз поторопиться по поводу членства Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы уже сделали свой выбор – они желают быть членом Европейского Союза.

Глава украинского МИД считает, что лидерство по членству Украины в ЕС должен взять президент Франции Эммануэль Макрон. Он в последние месяцы продемонстрировал лидерство по вопросам безопасности в Европе. Об этом Кулеба заявил во время брифинга 5 марта.

По теме Нефть, криптовалюты, золото, отдых: Украина требует дополнительные санкции для России

Прямая речь Кулебы:

Мой месседж к французскому лидеру очень простой. Президент Макрон на протяжении последних месяцев продемонстрировал лидерство по вопросам безопасности в Европе. Сейчас у него есть возможности и моральные основания взять на себя лидерство по ускорению уступа Украины в Европейский Союз. Таким образом, украинский народ получит четкое сообщение, что они также одними из вас.

И это также отправлено сообщение российскому президенту Путину. Сколько бы бомб Путин ни сбрасывал на Украину, это не изменит выбор украинцев быть членом Европейского Союза. Также это не изменит выбор, сделанный ЕС. Речь идет о резолюциях Европейского парламента и президента Европейской комиссии, что Украина принадлежит к Европе и вскоре станет членом Евросоюза.

Поэтому поторопитесь. И это будет огромным вкладом в общий успех и общую победу над агрессором.

Новость дополняем..

Смотрите полное видео брифинга Дмитрия Кулебы 5 марта