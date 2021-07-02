Добро пожаловать, – Кулеба призвал лидеров государств присоединиться к Крымской платформе

Первый саммит Крымской платформы стартует в Украине уже 23 августа. На мероприятие прибудет ряд лидеров государств и главы церквей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все желающие страны присоединились к работе.

Призыв к сотрудничеству глава дипведомства разместил в соцсети. Он отметил, что государства приглашают к работе над теми аспектами, которые их больше всего беспокоят.

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Сосредоточение внимания на правах человека? Добро пожаловать. Свобода судоходства? Заходите. Международная безопасность, религиозная свобода, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать,

– написал Кулеба.

В мероприятии согласились участвовать Боррель и Мишель

Отметим, что ранее согласился принять участие в саммите Крымской платформы высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Также в Киев приедет и председатель Евросовета Шарль Мишель. Боррель выразил надежду, что к мероприятию присоединятся как можно больше стран-членов ООН.

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