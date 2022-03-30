Кулеба призвал не прекращать поставки оружия: война продолжается, несмотря на переговоры

Россия продолжает боевые действия, несмотря на то, что продолжаются переговоры. Поэтому критически важно, чтобы союзники Украины не прекращали поставки оружия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр также считает, что против России должны ввести еще более жесткие санкции.

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Пока продолжаются переговоры, Россия не прекращает боевые действия. Важно, чтобы партнеры продолжали предоставлять Украине больше вооружения и применяли больше санкций против России,

– подчеркнул Кулеба.

Отметив, что чем сильнее будет Украина, тем лучшее согласие можно будет достичь ради безопасности Украины и Европы.

К слову, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, чтобы остановить войну Украине, нужно больше оружия. Ведь свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.

Президент Украины четко назвал, в чем нуждается Украина. В частности:

противокорабельное оружие,

ракеты "Гарпун",

противовоздушные системы,

средства поражения бронетехники,

артиллерийские системы и т.д.

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