Кулеба призвал Россию послушать ООН касаемо гуманитарной паузы на Страстную неделю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию содействовать пасхальному режиму тишины. Это позволит спастись мирным жителям.

Об этом 19 апреля сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Россия должна прислушаться к генеральному секретарю ООН.

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"Она должна прекратить войну против Украины или по крайней мере разрешить гуманитарную паузу. Напомню, в этой войне только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой искать мир", – написал Кулеба.

Миллионам нужна помощь

Гутерриш подчеркнул, что необходимо спасать людей из таких городов, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Он заявил, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 12 миллионов мирных жителей.

Призываю сделать 4-дневную гуманитарную паузу Страстной недели, которая начинается в Великий четверг и длится до Пасхи, 24 апреля,

– подчеркнул Гутерриш.

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