Не впервые эта фраза звучит, – Кулеба отреагировал на приглашение Орбана

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно пригласил украинскую делегацию в Будапешт. Дмитрий Кулеба прокомментировал его предложение.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Владимир Зеленский приглашал Виктора Орбана в Украину, и это приглашение остается открытым. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что ответил Кулеба

Глава украинской дипломатии отметил, что Будапешт не впервые приглашает представителей Киева.

Что касается венгерского приглашения для украинской делегации, то это уже не первый раз эта фраза звучит. Я думаю, что она переросла из технического диалога в политический вопрос,

– сказал министр.

Кулеба заявил, что недавно украинская делегация уже находилась в Венгрии. Там прошли переговоры на уровне заместителя министра образования Украины и других представителей органов власти, а также их венгерских коллег. По его словам, эти чиновники обсуждали положение дел по вопросу образования национальных меньшинств.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Что этому предшествовало

Недавно глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов разблокировать военную помощь для Украины на сумму в 500 миллионов евро и заключить с Киевом соответствующее соглашение. Орбан не раскрыл детали, а вместо этого пригласил украинскую делегацию в Венгрию.

Что говорят эксперты об этом предложении