Не впервые эта фраза звучит, – Кулеба отреагировал на приглашение Орбана
Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно пригласил украинскую делегацию в Будапешт. Дмитрий Кулеба прокомментировал его предложение.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Владимир Зеленский приглашал Виктора Орбана в Украину, и это приглашение остается открытым. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Что ответил Кулеба
Глава украинской дипломатии отметил, что Будапешт не впервые приглашает представителей Киева.
Что касается венгерского приглашения для украинской делегации, то это уже не первый раз эта фраза звучит. Я думаю, что она переросла из технического диалога в политический вопрос,
– сказал министр.
Кулеба заявил, что недавно украинская делегация уже находилась в Венгрии. Там прошли переговоры на уровне заместителя министра образования Украины и других представителей органов власти, а также их венгерских коллег. По его словам, эти чиновники обсуждали положение дел по вопросу образования национальных меньшинств.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе / Фото Софии Назаренко, 24 Канал
Что этому предшествовало
Недавно глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов разблокировать военную помощь для Украины на сумму в 500 миллионов евро и заключить с Киевом соответствующее соглашение. Орбан не раскрыл детали, а вместо этого пригласил украинскую делегацию в Венгрию.
Что говорят эксперты об этом предложении
- Политолог Николай Давидюк не так давно в разговоре с 24 Каналом отметил, что такими действиями венгерский премьер делает хуже только себе. Ведь из-за блокировки 500 миллионов евро для Украины Будапешт не получит 20 миллиардов. Эксперт также не исключил, что Орбан снова попытается продвинуть пророссийские нарративы.
- Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок тоже прокомментировал предложение Орбана. Он обличил этого политика в манипуляциях. Помощь в размере 500 миллионов евро будет выделять Евросоюз, а не власть Венгрии конкретно. Клочок подчеркнул, что украинцы не должны ни о чем договариваться с Орбаном.