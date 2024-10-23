Мы закурили и я написал заявление, Кулеба впервые прокомментировал свое увольнение

Дмитрий Кулееба возглавлял Министерство иностранных дел, однако недавно подал в отставку. Он раскрыл детали этого решения.

В интервью на YouTube-канале RAMINA экс-министр рассказал, что четко знал, что не будет всегда возглавлять МИД. По его словам, поэтому увольнение с должности "было довольно обыденным".

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Открыли с женой бутылку шампанского

Дмитрий Кулеба отметил, что считает своей первоочередной задачей найти нишу, где он сможет использовать свои "социальный капитал и телефонную книжку", чтобы помочь Украине победить в войне.

Об увольнении он узнал, когда пошел с женой в спортзал вечером, и как только он начал переодеваться, к нему позвонил премьер-министр. Он попросил Кулебу подъехать. Он сразу понял, о чем пойдет речь.

Тогда Кулеба поехал сначала к премьер-министру Денису Шмыгалю, а потом и к президенту Владимиру Зеленскому. Затем вернулся домой, где его ожидала жена.

Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку – пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось,

– сказал Кулеба.

Он был министром в течение 4 лет. По его словам, он с первого дня в должности знал, что должность министра иностранных дел – это квота президента Украины.

Я просто знаю, что власть не вечна, и я вырос в определенной системе ценностей и понимаю, что бесконечное сидение у власти вредит и тебе, и стране, которой ты служишь,

– добавил он.

Кулеба также сказал, что никаких претензий к его работе в Министерстве не было.