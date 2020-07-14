Заявления Михеила Саакашвили о нынешней политической ситуации в Грузии заканчиваются тем, что украинского посла вызывают в МИД страны.

В то же время высказывания нынешнего председателя исполнительного комитета совета Национальных реформ Украины является позицией частного лица. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что слова ни одного частного лица не могут подорвать отношения украинского и грузинского народов.

Есть гражданин Украины, который не наделен правами представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина Михаил Саакашвили... Частное лицо выступает, а государство, простите, выгребает,

– сказал Кулеба.

Глава МИД добавил , что Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений.

Скандальные заявления Саакашвили и последствия

В своем видеообращении к поклонникам в Грузии Михеил Саакашвили заявил, что действующая власть в стране "не является законной", а он намерен "активно способствовать изменению ситуации".

Слова теперь украинского политика процитировали грузинские СМИ. Руководитель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили выразил возмущение из-за слова Саакашвили.

Из-за таких заявлений посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в МИД Грузии.

После назначения Саакашвили в Нацсовет реформ украинского посла вызывали не один раз. Перед этим Саакашвили уже заявлял, что намерен принять участие во внутриполитической борьбе, как он назвал грядущие парламентские выборы в Грузии, и победить.

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Грузия хочет нормализовать отношения с Украиной, которые ухудшились после назначения Саакашвили. Тогда они даже отозвали своего посла для консультации.