Заяви Міхеїла Саакашвілі про теперішню політичну ситуацію в Грузії закінчуються тим, що українського посла викликають в МЗС країни.

Водночас висловлювання нинішнього голови виконавчого комітету ради Національних реформ України є позицією приватної особи. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Грузія вимагатиме в України пояснити "ганебні" заяви Саакашвілі

Він наголосив, що слова жодної приватної особи не можуть підважити стосунки українського та грузинського народів.

Є громадянин України, який не наділений правами представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім'я цього громадянина Михайло Саакашвілі... Приватна особа виступає, а держава, перепрошую, вигрібає,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна цінує дружбу з Грузією і сподівається на стабілізацію стосунків.

Скандальні заяви Саакашвілі і наслідки

У своєму відеозверненні до прихильників у Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що чинна влада в країні "не є законною", а він має наміри "активно сприяти зміні ситуації".

Слова тепер українського політика процитували грузинські ЗМІ. Керівник парламентського комітету з оборони й безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі висловив обурення через слова Саакашвілі.

Через такі заяви посла України в Тбілісі Ігоря Долгова викликали до МЗС Грузії.

Після призначення Саакашвілі до Нацради реформ українського посла викликали не один раз. Перед цим Саакашвілі вже заявляв, що має намір взяти участь у внутрішньополітичній боротьбі, як він назвав прийдешні парламентські вибори в Грузії, та перемогти.

Читайте також "Мій старий друг і кум": Саакашвілі зустрівся з Ющенком у хатинці

Грузія хоче нормалізувати відносини з Україною, які погіршились після призначення Саакашвілі. Тоді вони навіть відкликали свого посла для консультації.