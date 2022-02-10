Кулеба просит ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации на Донбассе

Дмитрий Кулеба попросил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовить доклад о раздаче российских паспортов на Донбассе. В нем следует определить последствия такого шага для Москвы.

Украина обратилась в ОБСЕ с соответствующим запросом. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге с действующим главой организации Обигневом Рау, сообщает 24 канал.

Кстати Путин хочет раздавать соцвыплаты жителям Донбасса, у которых российские паспорта

"Обратился с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Кулеба.

Это системная проблема

По словам Кулебы, это большая системная проблема, на которую следует обратить внимание не только в контексте ситуации в Украине.

Следует определить, какие последствия это принесет агрессору. Это нужно, чтобы в будущем любой, кто будет пытаться повторить российский опыт, трижды думал, прежде чем прибегать к такому шагу.

Российские паспорта на Донбассе: что известно

Россия раздает свои паспорта украинцам на оккупированном Донбассе. Государство-агрессор даже упростило правила получения таких документов. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в 2019 году.

По данным СНБО, российское гражданство получило не менее 630 тысяч человек Донбасса.

Правда, регистрация в паспортах не указана. Получить ее можно, уехав в Россию. Однако в январе Путин поручил заняться вопросом, чтобы украинцам на оккупированных территориях раздавали соцвыплаты – тем, у кого российские паспорта и без регистрации.

Украина и весь цивилизованный мир осуждают эти шаги. Другие страны призывают не признавать подобные документы.

К теме – будут лишать украинского гражданства: как будут наказывать за российские паспорта:

Действительно, подобный сценарий Москва уже "отрабатывала" в Грузии. Москва раздавала российские паспорта в оккупированных ею Абхазии и Южной Осетии.