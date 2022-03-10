Кулеба провел в Анталии переговоры с гендиректором МАГАТЭ

В Анталии Кулеба встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Вместе они переговорили о действиях оккупантов на Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел говорит, что в разговоре настоял на том, чтобы Россия немедленно вывела свои войска из Запорожской и Чернобыльской АЭС. Об этом он сообщил 10 марта.

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"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России. Я настаиваю: Россия должна немедленно вывести силы из Чернобыльской и Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу в Европе", – пишет Кулеба.

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