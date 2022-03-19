Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США: говорили о военных преступлениях России
19 марта 2022 , 07:03Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили ряд вопросов, в частности военные преступления России в Украине.
Также министр МИД обсудил усилия по прекращению жестокой войны против Украины. Об этом он сообщил утром 18 марта.
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"Разговаривал с @SecBlinken об усилиях по прекращению жестокой захватнической войны России против Украины и многочисленных военных преступлений. С этой целью крайне важно продолжать укреплять обороноспособность Украины, оказывать большее давление на Россию и использовать все доступные дипломатические инструменты", – написал в twitter Кулеба.
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