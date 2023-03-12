Россия продолжает производить ракеты для ударов по Украине: Кулеба рассказал, почему так происходит
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Россия совершила 15 массированных атак против Украины, применив более 820 ракет. Несмотря на ограничения, России удается производить новые ракеты и беспилотники, являющиеся высокотехнологичным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему так происходит.
Глава украинской дипломатии упрекнул партнеров Украины за слабые санкции против России. По мнению министра, производство ракет и беспилотников в России можно приостановить новыми жесткими санкциями.
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Украина предоставила ЕС перечень компаний, производящих ракеты
Более того, Украина в рамках G7 предложила Евросоюзу ввести новые ограничения и предоставила перечень компаний, производящих ракеты.
Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые жесткие санкции в отношении этой отрасли, и мы сделали предложение Европейскому Союзу в рамках G7. Я лично направил список компаний, непосредственно занимающихся производством ракет. К сожалению, мы не видим достаточных санкций в отношении этих компаний,
– констатировал Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что определенные ограничения вошли в 10 пакет санкций, но это лишь малая доля. По его словам, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".
Ракетные атаки России: что известно
- Осенью 2022 года Россия перешла к тактике массированных ракетных обстрелов, сосредотачивая свои удары на энергетической инфраструктуре. С 10 октября 2022 года Украина выдержала 15 таких атак.
- Министерство обороны Украины сообщило, что до 10 марта 2023 года Россия выпустила по нашей стране 821 крылатую и баллистическую ракету.
- Предыдущая массированная атака произошла ночью 9 марта. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток противник совершил пуск 95 ракет разного базирования.
- Украинские силы ПВО уничтожили 34 крылатых ракеты. Также россияне использовали 8 БПЛА типа "Шахид", половина из которых была сбита.
- В течение 9 марта Россия выпустила по Украине сразу 6 ракет "Кинжал", сбивать которые Украина пока не может из-за отсутствия необходимых средств. По словам экспертов, Россия может производить 1 – 2 "Кинжала" в месяц.