Россия продолжает производить ракеты для ударов по Украине: Кулеба рассказал, почему так происходит

Россия совершила 15 массированных атак против Украины, применив более 820 ракет. Несмотря на ограничения, России удается производить новые ракеты и беспилотники, являющиеся высокотехнологичным оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему так происходит.

Глава украинской дипломатии упрекнул партнеров Украины за слабые санкции против России. По мнению министра, производство ракет и беспилотников в России можно приостановить новыми жесткими санкциями.

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Украина предоставила ЕС перечень компаний, производящих ракеты

Более того, Украина в рамках G7 предложила Евросоюзу ввести новые ограничения и предоставила перечень компаний, производящих ракеты.

Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые жесткие санкции в отношении этой отрасли, и мы сделали предложение Европейскому Союзу в рамках G7. Я лично направил список компаний, непосредственно занимающихся производством ракет. К сожалению, мы не видим достаточных санкций в отношении этих компаний,

– констатировал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что определенные ограничения вошли в 10 пакет санкций, но это лишь малая доля. По его словам, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".

Ракетные атаки России: что известно