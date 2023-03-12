Глава української дипломатії дорікнув партнерам України за слабкі санкції проти Росії. На думку міністра, виробництво ракет і безпілотників в Росії можна зупинити новими жорсткими санкціями.
Дивіться також Зеленський ввів масштабні санкції: у "чорному" списку опинилися і букмекерські контори
Україна надала ЄС перелік компаній, які виробляють ракети
Що більше, Україна в рамках G7 запропонувала Євросоюзу ввести нові обмеження і надала перелік компаній, які виробляють ракети.
Ми можемо зупинити виробництво ракет і безпілотників в Росії, запровадивши нові жорсткі санкції щодо цієї галузі, і ми зробили пропозицію Європейському Союзу в рамках G7. Я особисто надіслав список компаній, які безпосередньо займаються виробництвом ракет. На жаль, ми не бачимо достатніх санкцій щодо цих компаній,
– констатував Кулеба.
Голова МЗС України додав, що певні обмеження увійшли до 10 пакета санкцій, але це лише мала частка. За його словами, "значно більше можна було б зробити, і значно більше повинно бути зроблено".
Ракетні атаки Росії: що відомо
- Восени 2022 року Росія перейшла до тактики масованих ракетних обстрілів, зосереджуючи свої удари на енергетичній інфраструктурі. Від 10 жовтня 2022 року Україна втримала 15 таких атак.
- Міністерство оборони України повідомило, що до 10 березня 2023 року Росія випустила по нашій країні 821 крилату та балістичну ракету.
- Попередня масована атака відбулася вночі 9 березня. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.
- Українські сили ППО знищили 34 крилаті ракети. Також росіяни використали 8 БпЛА типу "Шахід", половину з яких було збито.
- Протягом 9 березня Росія випустила по Україні відразу 6 ракет "Кинджал", збивати які Україна поки не може через відсутність необхідних засобів. За словами експертів, Росія може виготовлювати 1 – 2 "Кинджали" в місяць.