Как в компьютерной игре: Кулеба о том, как США предоставили Patriot и когда Украина получит ATACMS

Украина в течение года боролась за то, чтобы получить ЗРК Patriot и сняла табу США на поставку этой системы ПВО. В Киеве ожидают, что после получения Patriot откроется путь по поставке другого вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что после получения ЗРК Patriot Украина не остановится и будет просить о танках и ракетах ATACMS.

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Кулеба заявил о психологическом переломе

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: "Patriot, это конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS?". Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подлодками, когда мы их получим?", – сказал министр.

Кулеба считает, что кейс из ЗРК Patriot – это не просто очередное решение предоставить оружие Украине, а психологический перелом. Он рассказал, что США отказывались предоставить Украине Patriot, а то, что это произошло – еще одно свидетельство, что очередное табу снято.

Глава МИД Украины сомневается, что переговоры по поставкам другого оружия будут сложнее Patriot.

Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни один за другим,

– сказал он.

Кулеба подчеркнул, что получить Patriot было самое сложное, ведь речь идет об очень сложной и дорогостоящей технологии.

"Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot", – сказал он.



Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Кулеба уверен, что Украина получит ATACMS

Кулеба сообщил, что после передачи Patriot от США Украина будет говорить о поставках и с другими европейскими союзниками. Он отметил, что европейские союзники США по НАТО ориентируются на решение Вашингтона.

Глава МИД Украины выразил уверенность, что в 2023 году наша страна получит танки и ATACMS, и современные ударные дроны.

"В следующем году — да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя", – резюмировал он.