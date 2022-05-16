Кулеба рассказал, как страны ЕС настроены относительно статуса кандидата для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 мая принял участие в заседании Совета ЕС в Брюсселе. Чиновник рассказал, как страны блока настроены относительно статуса кандидата для нашего государства.

Кулеба отметил, что заверил государств-членов в том, что Украина сегодня находится в уникальном политическом моменте. Общественное мнение в нашем государстве и странах ЕС рекордно высокое именно в пользу дальнейшей евроинтеграции Украины, отметил дипломат.

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Кулеба о настроенности стран-членов ЕС к статусу кандидата для Украины

По словам Кулебы, Украина сейчас не говорит и не настаивает на немедленном членстве в Евросоюзе, впрочем верит, что пока нет никаких рациональных аргументов против предоставления ей статуса кандидата.

Дипломат отметил, что не получил от европейских министров обещания предоставить Украине статус в конце июня на саммите лидеров ЕС, однако, по словам чиновника, ни одно государство-член вместе с тем открыто не выступило против этого.

Я знаю страны, которые очень поддерживают это решение, и я знаю тех, кто следит за развитием событий и примет свое решение ближе к дате (когда должен состояться саммит лидеров – ред. 24 канал),

– подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, саммит лидеров стран Евросоюза должен состояться 25 – 26 июня этого года. На нем представители государств-членов ЕС обсудят дальнейшую евроинтеграцию Украины.

Кулеба дал комментарий иностранным СМИ по результатам заседания Совета ЕС в Брюсселе: смотрите видео​

Путь Украины к членству в ЕС: кратко

8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально вручила опросник Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его необходимо было заполнить для дальнейшего предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

9 мая Украина заполнила вторую и последнюю часть опросника. Дмитрий Кулеба сообщил, что наша сторона ответила на все вопросы и передала документ ЕС. Следующим шагом будет решение Совета Европейского Союза, которому Еврокомиссия предоставит свое заключение.

Комиссар ЕС Оливер Варгей заверил, что Союз остается с Украиной и будет пытаться смягчить влияние войны России против нашего государства.

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