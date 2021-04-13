Дмитрий Кулеба заявил, что видит четкую разницу между тем, что страны говорили Украине в 2014 году и сейчас. По его словам, партнеры четко заявляют о поддержке Киева.

Кулеба о поддержке Украины

В 2014 году партнеры просили Киев подождать, чтобы они могли понять ситуацию. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью.

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Сегодня же партнеры Украины четко говорят: "Мы видим, что происходит. Видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку".

Мы говорим партнерам, что ценим политическую поддержку, которую они нам оказывают. Впрочем мы также просим их по достоинству оценить, какой может быть практическая помощь, если Россия выберет путь эскалации,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что есть много вариантов. В частности, государства могут ввести санкции, предоставить Украине военную помощь, или же поделиться разведывательными данными.

Евросоюз мог бы сделать больше

По словам Кулебы, Украина и ЕС имеют очень прочные связи. Киев ценит то, что Союз делал для поддержки Украины с 2014 года.

"Можно было бы сделать больше, но мы понимаем, что когда решения принимаются консенсусом, необходимо взвешивать свои ожидания", – заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что партнером номер 1 в сфере безопасности для Украины являются США. В то же время ЕС – в экономической сфере и поддержке.

Главное о ситуации возле границ Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Россия стягивает свои войска к границе Украины под видом "боевых учений". Разведка предупредила, что Москва завершит перебрасывать свои войска к границе в конце апреля.

Международное сообщество уже призвало Москву объяснить такие свои действия. В то же время президент США Джо Байден пообещал, что поддержит наше государство в случае эскалации.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к наступлению России.



Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала