Дмитро Кулеба заявив, що бачить чітку різницю між тим, що країни говорили Україні у 2014 році та зараз. За його словами, партнери чітко заявляють про підтримку Києва.

Кулеба про підтримку України

У 2014 році партнери просили Київ почекати, аби вони могли зрозуміти ситуацію. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю.

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Сьогодні ж партнери України чітко говорять: "Ми бачимо, що відбувається. Бачимо, що Росія підіймає ставки, ви можете розраховувати на нашу підтримку".

Ми говоримо партнерам, що цінуємо політичну підтримку, яку вони нам надають. Втім ми також просимо їх належним чином оцінити, якою може бути практична допомога, якщо Росія обере шлях ескалації,

– сказав чиновник.

Він наголосив, що є багато варіантів. Зокрема, держави можуть ввести санкції, надати Україні військову допомогу, або ж поділитися розвідувальними даними.

Євросоюз міг би зробити більше

За словами Кулеби, Україна та ЄС мають дуже міцні зв'язки. Київ цінує те, що Союз робив для підтримки України з 2014 року.

"Можна було б зробити більше, але ми розуміємо, що коли рішення ухвалюються консенсусом, необхідно зважувати свої очікування", – заявив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що партнером номер 1 у сфері безпеки для України є США. Водночас ЄС – у економічній сфері та підтримці.

Головне про ситуацію біля кордонів України

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що Росія стягує свої війська до кордону України під виглядом "бойових навчань". Розвідка попередила, що Москва завершить перекидати свої війська до кордону наприкінці квітня.

Міжнародна спільнота вже закликала Москву пояснити такі свої дії. Водночас президент США Джо Байден пообіцяв, що підтримає нашу державу в разі ескалації.

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до наступу Росії.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу