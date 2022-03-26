Кулеба с Резниковым передали Байдену обломки одной из российских ракет

Украинские министры Дмитрий Кулеба и Алексей Резников передали президенту США Джозефу Байдену обломки российской ракеты. Кулеба и Резников передали обломки американскому президенту на встрече в Варшаве.

Байдену передали обломки ракеты с Яворовского полигона

Об этом Кулеба написал в своем фейсбуке. Он вместе с Резниковым передал обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Яворовский военный полигон.

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Дмитрий Кулеба опубликовал соответствующее фото, на котором можно увидеть американскую делегацию за столом – президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Глава МИД сообщил, что Украине удалось договориться с США о том, "чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю".

Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила,

– написал Кулеба.

Оккупанты обстреляли полигон на Львовщине: коротко

Ночью 13 марта российские оккупанты запустили 30 ракет из акватории Черного и Азовского морей по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине.

Взрывы были слышны даже во Львове. Последствия ударов были заметны с территории Польши. К сожалению, в результате удара погибли 35 человек. Еще 134 человека были травмированы.

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