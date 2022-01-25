Кулеба улетел в Данию: встретится с первыми лицами и будет говорить о России

Дмитрий Кулеба в ближайшие дни планирует приехать в Данию. Визит главы МИД состоится 26 – 27 января.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что он прибудет в страну по приглашению своего датского коллеги Еппе Кофода. Там он проведет переговоры с первыми лицами государства.

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Во время визита в Данию запланирован ряд встреч главы внешнеполитического ведомства с:

премьер-министром Метте Фредериксен;

членами датского парламента;

представителями бизнеса и общественных организаций.

Также предусмотрена аудиенция министра Дмитрия Кулебы у королевы Дании Маргрете II,

– подчеркнули в МИД.

О чем будут говорить стороны

Уточнили, что на фоне агрессивных действий России основным вопросом переговоров станет ситуация безопасности вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания Путина, который включает:

активную дипломатию;

жесткие экономические санкции;

углубленное оборонное сотрудничество с Украиной.

Украинская и датская стороны согласуют ряд приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в сфере кибербезопасности, развития украинского флота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, перехода на зеленую энергетику и энергоэффективности,

– добавили в министерстве.

Кроме этого, собеседники имеют целью уделить внимание вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и приоритетных направлений деятельности "Крымской платформы".

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