Кулеба улетел в Данию: встретится с первыми лицами и будет говорить о России
Источник:Интерфакс-Украина
Дмитрий Кулеба в ближайшие дни планирует приехать в Данию. Визит главы МИД состоится 26 – 27 января.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что он прибудет в страну по приглашению своего датского коллеги Еппе Кофода. Там он проведет переговоры с первыми лицами государства.
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Во время визита в Данию запланирован ряд встреч главы внешнеполитического ведомства с:
- премьер-министром Метте Фредериксен;
- членами датского парламента;
- представителями бизнеса и общественных организаций.
Также предусмотрена аудиенция министра Дмитрия Кулебы у королевы Дании Маргрете II,
– подчеркнули в МИД.
О чем будут говорить стороны
Уточнили, что на фоне агрессивных действий России основным вопросом переговоров станет ситуация безопасности вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания Путина, который включает:
- активную дипломатию;
- жесткие экономические санкции;
- углубленное оборонное сотрудничество с Украиной.
Украинская и датская стороны согласуют ряд приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в сфере кибербезопасности, развития украинского флота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, перехода на зеленую энергетику и энергоэффективности,
– добавили в министерстве.
Кроме этого, собеседники имеют целью уделить внимание вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и приоритетных направлений деятельности "Крымской платформы".Обратите внимание! Дания в рамках помощи предоставит украинскому государству более 20 миллионов евро. Эти деньги направят на усиление сектора безопасности Украины.