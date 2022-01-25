У Міністерстві закордонних справ повідомили, що він прибуде до країни на запрошення свого данського колеги Єппе Кофода. Там він проведе перемовини з першими особами держави.

Читайте також Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба

Під час візиту до Данії запланована низка зустрічей глави зовнішньополітичного відомства з:

  • прем'єр-міністром Метте Фредеріксен;
  • членами данського парламенту;
  • представниками бізнесу та громадських організацій.

Також передбачена аудієнція міністра Дмитра Кулеби у королеви Данії Маргрете II,
– наголосили у МЗС.

Про що говоритимуть сторони

Уточнили, що на тлі агресивних дій Росії основним питанням переговорів стане безпекова ситуація навколо України та партнерська участь Данії у комплексному пакеті стримування Путіна, який включає:

  • активну дипломатію;
  • жорсткі економічні санкції;
  • поглиблену оборонну співпрацю з Україною.

Українська та данська сторони узгодять низку пріоритетних питань двостороннього співробітництва, зокрема у сфері кібербезпеки, розбудови українського флоту, реалізації спільних проєктів у сферах енергетики, сільського господарства, переходу на зелену енергетику та енергоефективності,
– додали у міністерстві.

Окрім цього, співрозмовники мають на меті приділити увагу питанням взаємодії у рамках міжнародних організацій та пріоритетних напрямів діяльності "Кримської платформи".

Як Україна та Захід готуються до нападу Росії: дивіться відео